Face au PKK, l’armée turque contrainte de se retirer d’une région du Sud-Kurdistan

3 Juin 2021 | Mise en difficulté par la résistance des guérilleros des Forces de Défense du Peuple (HPG, branche armée du PKK), l’armée turque a été contrainte de se retirer de trois secteurs qu’elle tentait d’occuper depuis le 23 avril, dans le sud-Kurdistan (Irak).



L’armée turque avait lancé une opération d’invasion de grande envergure contre les zones contrôlées par les combattants des HPG dans les régions de Metîna, Zap et Avashîn, au Sud-Kurdistan.



Depuis le 23 avril, des affrontements intenses se déroulent dans ces zones entre les combattants kurdes et l’armée turque qui tente d’occuper la région.



Après plusieurs semaines d’affrontements, l’armée turque ne pouvant avancer face à la résistance acharnée des guérilleros du PKK, a été contrainte ce matin de se retirer de trois secteurs de la région d’Avashîn.



Cependant, les affrontements se poursuivent dans les régions de Metîna et Zap.

Lire l’article complet sur https://rojinfo.com