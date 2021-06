« Frappes de Tsahal précises » : le chef de l’UNRWA à Gaza démis de ses fonctions

3 Juin 2021 à 11h58 | Malgré ses excuses, Mathias Schmale et son adjoint ont quitté l’enclave indéfiniment pour se rendre à Jérusalem, après que le Hamas les a déclarés persona non grata



Le chef de la mission de l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens à Gaza a été démis de ses fonctions suite au tollé provoqué dans l’enclave côtière, contrôlée par le Hamas, quand il a déclaré à la télévision israélienne que les frappes de Tsahal pendant la guerre de 11 jours du mois dernier semblaient « précises » et « sophistiquées ».



Matthias Schmale, ainsi que son adjoint David de Bold, ont quitté l’enclave côtière contrôlée par le Hamas mercredi, selon la Douzième chaîne, la chaîne sur laquelle le directeur de l’UNRWA s’est exprimé le mois dernier.



L’interview a donné lieu à des accusations de la part du Hamas, qui dirige de facto Gaza après avoir férocement chassé le Fatah en 2006, selon lesquelles il disculpait Israël de la mort de civils palestiniens, ce qui a poussé Schmale à présenter des excuses.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com