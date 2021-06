Tsahal arrête 2 Arabes israéliens pour trafic d’armes et drogue depuis le Liban

3 Juin 2021 | Le père et son fils ont été trouvés en possession de 36 kg de hashish, 15 armes de poing, et d’autres armes potentiellement destinées à des attaques terroristes



Hier, les forces de sécurité israéliennes ont arrêté un père et un fils arabes israéliens soupçonnés d’avoir introduit en contrebande une grande quantité de haschich et d’armes à feu en provenance du Liban, potentiellement au nom de l’organisation terroriste Hezbollah, selon l’armée.



Les suspects ont été trouvés en possession de 15 armes de poing, de dizaines de chargeurs de munitions et d’environ 36 kilogrammes de haschich, une forme transformée de marijuana. Au total, l’armée affirme que la contrebande équivaut à environ 2 millions de shekels (500 000 euros).

