Turquie: Au moins 84 féminicides depuis le début de l’année

3 Juin 2021 | La plateforme « We Will Stop Femicide » (KCDP) a déclaré qu’au moins 84 femmes avaient été assassinées en Turquie depuis le début de l’année, dont 17 pendant le mois de mai.



Selon la plateforme, qui a annoncé le bilan de mai sur les violences masculines, sur les 17 femmes assassinées en Turquie au cours de ce mois, 2 l’ont été par leur fils, une par une connaissance, une par son père, 7 par leur mari, 3 par leur ex-mari, une par son compagnon et une par un ancien partenaire. Enfin, une autre femme a été assassinée par un homme dont on n’a pas pu déterminer la relation avec la victime.



Alors que 10 femmes (59%) ont été assassinées à leur domicile, 2 ont été tuées en pleine rue, une dans un champ et une dans un endroit désert. Le lieu du meurtre n’a pu être déterminé pour 3 des victimes.



Selon le même rapport, 20 femmes sont mortes de façon suspecte.



« Il est du devoir de l’État de mettre en œuvre des solutions concrètes pour arrêter les féminicides », a déclaré la plateforme de défense des droits des femmes.

