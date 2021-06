Bruxelles et Londres enquêtent contre Facebook pour abus de position dominante

4 Juin 2021 à 18h36 | Le géant des réseaux sociaux enfreint-il les règles sur l’usage des données publicitaires ? Londres et Bruxelles ont ouvert une enquête.



Bruxelles et Londres ont ouvert vendredi des enquêtes contre Facebook pour déterminer si le géant de l’Internet a enfreint les règles dans l’usage des données publicitaires et exercé une concurrence déloyale, notamment sur le marché des petites annonces.



La Commission européenne soupçonne le mastodonte des réseaux sociaux d’avoir utilisé des données publicitaires recueillies auprès d’annonceurs présents sur ses plateformes, afin de les concurrencer sur leurs propres marchés – ce qui constituerait un abus de position dominante.

