L’horreur des camps pour Ouïghours en Chine racontée à Londres

4 Juin 2021 à 10h10 | (Londres) « Je ne souhaite à personne de souffrir comme ça. » Un groupe d’avocats et experts des droits humains qui enquêtent sur le traitement infligé à la minorité musulmane ouïghoure a commencé vendredi à Londres à entendre des témoignages racontant tortures, stérilisations et viols.



Les neuf membres du « Tribunal ouïghour », ainsi nommé malgré l’absence de toute autorité judiciaire et dénoncé par Pékin comme une « machine à mensonges », recueillent des témoignages de première main sur les crimes dénoncés à l’encontre des Ouïghours dans la région chinoise du Xinjiang, qui fait l’objet de tensions entre la majorité musulmane (principalement Ouïghoure) et la minorité Han (Chinois de souche).



L’organisation entend à l’issue de ses auditions dire dans un rapport en décembre si elle estime que Pékin s’est rendu coupable de génocide et de crime contre l’Humanité contre les Ouïghours et d’autres minorités musulmanes en Chine. Elle espère ainsi attirer l’attention internationale et entraîner de possibles actions.

