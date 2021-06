L’Inde enjoint à Twitter de se plier à ses nouvelles règles sur les plateformes numériques

5 Juin 2021 à 18h20 | New Delhi – L’Inde a lancé samedi un “dernier avertissement” à Twitter pour qu’il se conforme à sa nouvelle réglementation sur les plateformes numériques, considérée par le géant américain comme une menace pour les garanties de confidentialité.



La nouvelle réglementation est accusée par les militants pour les droits numériques de permettre potentiellement au gouvernement d’identifier les auteurs de messages critiques à son encontre sur les réseaux sociaux. Mais New Delhi affirme sa nécessité pour enquêter au sujet de risques posés à la sécurité nationale et sur des cas de contenus sexuels explicites.



Le ministère indien des Technologies de l’information s’est déclaré samedi “consterné” du “non-respect” par Twitter de cette réglementation en vigueur depuis le 26 mai.

