Facebook : Mark Zuckerberg pris en flagrant délit de censure

5 Juin 2021 à 16h24 | Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg a été pris en flagrant délit de censure concernant les anti-vaccins. Plusieurs anciens employés ont dévoilé anonymêment des documents à Project Veritas.



Une version “bêta” d’un algorithme Facebook ciblant les anti-vaccins ? C’est ce que dénoncent les documents et une vidéo dévoilés par des anciens employés de l’entreprise et transmis à Project Veritas – une organisation militante d’extrême droite qui cherche à discréditer des grands groupes – le mois dernier, selon les informations du Daily Mail. Les documents divulgués allèguent que le réseau social censure les sceptiques du vaccin COVID-19 en rétrogradant les commentaires des utilisateurs au moyen d’un algorithme qui calcule un “score d’hésitation au vaccin.” Mais ce n’est pas tout.



Une autre vidéo montre Mark Zuckerberg et Melinda Davenport, directrice des communications internes de Facebook, évoquer une sanction pour les ‘traîtes’ plutôt que de reconnaître la censure. Dans celle-ci, le PDG de Facebook a été filmé en train de dénigrer les membres du personnel à l’origine de la fuite de la présumée censure du géant des médias sociaux concernant les inquiétudes des utilisateurs à propos du vaccin contre la Covid-19. L’avocate générale adjointe de Facebook, Heidi Swartz, a noté que Facebook avait une politique de “tolérance zéro” et qu’il licencierait et engagerait des “actions en justice” contre les fuiteurs.

