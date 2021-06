“Leur violence paralyse la démocratie” : Les Loups gris d’Erdogan dans le viseur de l’Europe

5 Juin 2021 à 09h00 | Ce mouvement ultranationaliste turc, bras armé du président, renforce son influence en Europe. Pour la première fois, le Parlement européen recommande son inscription sur la liste des organisations terroristes.



Entre eux, ils se surnomment “les idéalistes” et se reconnaissent par un simple geste de la main : pouce, majeur et annulaire reliés, index et auriculaire levés. La gueule et les oreilles du loup. Dans la mythologie turque, c’est l’animal censé guider “le peuple élu” vers la liberté, le protégeant de ses ennemis. Les Loups gris, mouvement ultranationaliste, ont repris la légende à leur compte et promettent d’éliminer tous les “ennemis” de la Turquie – Arméniens, Kurdes, chrétiens ou juifs. Sur leur territoire, mais aussi en Europe.

