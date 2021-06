Twitter restreint au Nigeria après la suppression d’un tweet du président

L’accès à Twitter était restreint samedi au Nigeria, au lendemain de l’annonce par le gouvernement de la suspension des activités du réseau social dans le pays le plus peuplé d’Afrique, deux jours après la suppression par l’entreprise d’un tweet du président Muhammadu Buhari.



Rédaction 05-06-21, 22:51 Source: AFP



L’Association des Opérateurs de télécommunications sous licence du Nigeria (Alton) a confirmé dans un communiqué que ses membres avaient reçu des instructions des autorités de régulation d’internet pour suspendre l’accès à Twitter et s’y “étaient conformés”.



Le ministère nigérian de l’Information et de la Culture avait annoncé vendredi soir que “le gouvernement fédéral a suspendu, pour une durée indéterminée, les activités du service de microblogging et de réseau social Twitter au Nigeria”.



Une décision prise deux jours après la suppression mercredi par Twitter d’un message du président Buhari qui menaçait de “traiter avec un langage qu’ils comprennent” les responsables des violences actuelles dans le sud-est du Nigeria – attribuées par les autorités à des séparatistes. Le réseau social avait estimé que le chef de l’Etat enfreignait ses règles d’utilisation.

