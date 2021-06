Philippines – Le boxeur Manny Pacquiao, épine dans le pied de Rodrigo Duterte

5 Juin 2021 à 20h15 | La super-star multi-millionaire pourrait représenter un risque sérieux si elle venait à mener campagne contre le président des Philippines.



En plus de ses exploits sportifs, Pacquiao a débuté une carrière politique en 2010, en se faisant élire député de la province de Sarangani. Le boxeur est un allié de Duterte. Il est membre de son parti, le PDP-Laban, et a soutenu le président dans son projet de rétablissement de la peine de mort et dans sa guerre contre la drogue.



Seulement, le sportif a récemment pris ses distances avec le chef d’État. Il a notamment critiqué sa réponse à l’incursion par la Chine dans des terres de Chine méridionale revendiquées par les Philippines.

