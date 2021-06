Pratiques anticoncurrentielles : Bruxelles et Londres ouvrent deux enquêtes contre Facebook

4 Juin 2021 à 12h45 | Les régulateurs soupçonnent le réseau social d’utiliser les données publicitaires, recueillies auprès d’annonceurs présents sur ses plateformes, pour les concurrencer sur des marchés où il est également présent.



Double coup de semonce pour Facebook. Bruxelles et Londres ont annoncé simultanément vendredi l’ouverture de deux enquêtes sur les pratiques anticoncurrentielles supposées du réseau social américain. Le régulateur européen et le régulateur britannique soupçonnent l’entreprise de Mark Zuckerberg d’utiliser des données publicitaires, en particulier recueillies auprès d’annonceurs présents sur ses plateformes, afin de les concurrencer sur des marchés où il est présent. Plus de 7 millions d’entreprises font la publicité de leurs services sur Facebook.



«Dans l’économie numérique actuelle, les données ne peuvent être utilisées d’une manière qui fausse la concurrence», affirme la vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence Margrethe Vestager dans un communiqué.



L’Autorité britannique de la Concurrence et des Marchés (CMA) cherche également à savoir si Facebook utilise les données qu’elle recueille pour nuire à ses concurrents afin d’obtenir «un avantage concurrentiel inéquitable dans les services de publicité en ligne et de rencontres en ligne». «Nous travaillerons en étroite collaboration avec la Commission européenne alors que nous enquêtons chacun sur ces problèmes. Nous poursuivrons également notre coordination avec d’autres agences pour lutter contre ces problèmes mondiaux», a ainsi déclaré Andrea Coscelli, directeur général de la CMA.

