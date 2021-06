Candidats, coups bas, fonctions : trois choses à savoir sur l’élection du grand rabbin de France

6 Juin 2021 à 06h30 | L’élection du nouveau grand rabbin de France a lieu ce dimanche. Trois candidats s’affrontent pour le poste. La campagne faite de coups bas entre trois hommes aux positions relativement proches qui convoitent cette fonction importante dans le monde judaïque qui bénéficie de l’oreille des gouvernants.



Ce dimanche est jour d’élection aujourd’hui pour la communauté juive de France. Environ 330 grands électeurs – une majorité de représentants des communautés régionales et locales et environ 10 % de rabbins – se réunissent en assemblée générale, au Consistoire central, pour désigner le futur nouveau grand rabbin de France. Trois candidats sont en lice pour obtenir ce poste très convoité. La campagne a d’ailleurs été particulièrement mouvementée en coulisses tant l’enjeu leur est important.



Les trois candidats sont Haim Korsia, l’actuel grand rabbin, Mikaël Journo, rabbin de la communauté de Chasseloup-Laubat à Paris et Laurent Berros, rabbin de Sarcelles. Sur le papier, peu de choses différencient les trois hommes, tous respectueux de la “halakha”, la loi juive, et issus de la même formation, le Séminaire israélite.

