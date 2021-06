Le patrimoine du gouverneur de la Banque du Liban (BDL), Riad Salamé, visé par une enquête en France

6 Juin 2021 à 09h07 | L’avocat du gouverneur de la BDL réagit et estime que cette procédure est “principalement une opération de communication, voire une opération politique”.



Après la Suisse, la justice française s’intéresse à son tour au patrimoine en Europe du gouverneur de la banque centrale du Liban, Riad Salamé, figure désormais honnie par son peuple, à mesure que le pays s’enfonce dans la pire crise économique de son histoire.



Quelques semaines après avoir été destinataire de deux plaintes visant M. Salamé et son entourage, le parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire pour “association de malfaiteurs” et “blanchiment en bande organisée”, a appris dimanche l’Agence France Presse de source proche du dossier, confirmée par une source judiciaire. Les investigations devraient notamment permettre d’éclaircir la provenance du riche patrimoine de M. Salamé, aujourd’hui âgé de 70 ans.

