Haïm Korsia réélu grand rabbin de France

Haïm Korsia a été réélu, dès le premier tour dimanche à Paris, grand rabbin de France, pour un mandat de sept ans, a annoncé la commission électorale du Consistoire central de la religion juive à la presse.



« Nous devons être unis » et « je travaillerai avec tout le monde », a-t-il déclaré à l’issue du scrutin qui se tenait au Consistoire israélite central à Paris et qui a réuni 254 grands électeurs; les représentants des communautés de toutes les régions et environ 10 % de rabbins.



M. Korsia, élu pour un premier mandat en 2014, a été réélu au premier tour avec 74,4 % des suffrages devant Mikaël Jorno, 47 ans, rabbin d’une synagogue du XVe arrondissement de Paris et Laurent Berros, 54 ans, rabbin de Sarcelles, qui s’étaient également portés candidats.

