6 juin 2021 à 14h58

Turquie, mafia et pouvoir: le grand déballage

Un homme du milieu turc qui accuse plusieurs ministres de liens avec la pègre, voilà qui n’est pas ordinaire. Sedat Peker va-t-il également compromettre le président Erdogan?

Le cadre, sans doute la suite d’un grand hôtel de Dubaï, est plutôt banal. La mise en scène assez statique, le monologue plutôt monocorde. Assis à une table où il a soigneusement disposé ses dossiers, Sedat Peker «balance». Sur sa chaîne YouTube, le personnage dont la réputation n’est plus à faire distille sur le mode crescendo ses révélations ou supposées telles. Chaque semaine, depuis début mai, des millions d’auditeurs sont suspendus aux paroles de ce mafieux «taille XL». Car un homme du milieu turc, en fuite, qui brise la loi du silence de son plein gré et s’attaque au pouvoir en place, voilà qui n’est pas ordinaire.

Trafic de cocaïne avec le Venezuela mené par le fils de l’ancien Premier ministre Binali Yildirim; envoi d’armes à des djihadistes syriens via le groupe paramilitaire turc SADAT; assassinat d’une journaliste qui aurait déposé plainte après avoir été violée par un député du Parti de la justice et du développement (AKP, au pouvoir depuis 2002) lui-même fils d’un ancien ministre; liquidation d’un autre journaliste à Chypre; organisation d’une fausse manifestation devant un journal: la liste est longue qui établit les liens entre commanditaires au pouvoir et exécutants, sur fond d’idéologie ultranationaliste partagée. Sans oublier les basses tâches qui auraient été confiées à ce patron de la pègre ainsi qu’à ses hommes de main dans la répression du mouvement national kurde –dont l’aile armée, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, illégal et inscrit sur la liste des organisations terroristes de l’UE, ndlr) est en guerre contre l’État turc depuis plus de trente-cinq ans.

