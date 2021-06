Gaza: l’UNRWA découvre un tunnel terroriste du Hamas sous l’une de ses écoles

06 juin 2021 à 20:00

À la fin du mois de mai, l’UNRWA (l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens) a découvert un tunnel utilisé par des terroristes du Hamas sous l’une de ses écoles à Gaza, a rapporté dimanche l’organisation dans un communiqué.

Alors que l’UNRWA enquêtait sur une frappe de l’armée israélienne qui avait touché l’école lors du récent conflit entre Israël et le Hamas, elle a découvert l’existence d’un tunnel terroriste.

L’organisation a condamné à la fois les Palestiniens qui ont construit le tunnel et Tsahal qui a mené une frappe aérienne sur la zone, qui, selon elle, a causé des dommages à l’école.

“L’UNRWA condamne avec la plus grande fermeté l’existence et l’utilisation potentielle par les groupes armés palestiniens de tels tunnels sous ses écoles. Il est inacceptable que les étudiants et le personnel soient mis en danger de cette manière”, a déclaré l’organisation.

