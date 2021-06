Jordanie : deux accusés, proches de Ryad, vont être jugés pour sédition

Il s’agit de Bassem Awadallah, ex-chef du bureau royal et détenteur de la nationalité saoudienne, et de Cherif Hassan ben Zaid, un temps émissaire spécial du roi jordanien à Ryad



Deux prévenus considérés comme proches de l’Arabie Saoudite, soupçonnés d’avoir participé en avril à un complot visant à « déstabiliser la sécurité du royaume » jordanien, seront jugés prochainement par la Cour de sureté de l’Etat.



Une source officielle a indiqué mercredi que « l’instruction était terminée et que le dossier avait été transféré au procureur général auprès de cette cour ».



Elle jugera Bassem Awadallah, ancien chef du bureau royal et également détenteur de la nationalité saoudienne, ainsi que Cherif Hassan ben Zaid, un temps émissaire spécial du roi jordanien en Arabie saoudite.

