Terrorisme : l’avocat de proches de victimes de Mohamed Merah menace Jean-Luc Mélenchon d’une plainte “s’il ne retire pas ses propos ce lundi”

7 Juin 2021 | Patrick Klugman regrette sur franceinfo de voir “un leader politique souscrire à des thèses complotistes dont on sait qu’elles font des ravages”. Il est l’avocat de Samuel Sandler, qui a perdu son fils et ses deux petits-fils en 2012, tués par Mohamed Merah.



L’avocat Patrick Klugman affirme qu’il saisira la justice si Jean-Luc Mélenchon ne retire pas les propos qu’il a tenus dimanche 6 juin sur le plateau de “Questions politiques”. Le chef de file de La France insoumise a notamment lancé : “Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Ça a été Merah en 2012, l’attentat la dernière semaine sur les Champs Elysées [en 2017] (…) Tout ça, c’est écrit d’avance.”



Le client de Me Patrick Klugman, Samuel Sandler, a perdu son fils et ses deux petits-fils en 2012, abattus par le terroriste Mohamed Merah devant l’école juive Ozar Hatorah de Toulouse. Pour Patrick Klugman, les propos du leader de La France insoumise sont “d’une extraordinaire gravité, par leur portée et par leur auteur. Si Jean-Luc Mélenchon ne les retire pas, nous ferons une dénonciation au parquet du fait de diffusion de fausses nouvelles, parce que nous rentrons dans ce cadre législatif. Et j’espère que le ministère public sera assez diligent pour que, le cas échéant, Jean-Luc Mélenchon réponde de ses paroles devant une juridiction”.

