TURQUIE – La “morve de mer”, un phénomène amplifié par le changement climatique

8 Juin 2021 à 10h52 | Une mousse visqueuse surnommée “morve de mer” a envahi depuis plusieurs semaines les côtes du nord-ouest de la Turquie. Afin de mieux comprendre ce phénomène spectaculaire, nous avons interrogé Pascal Conan, chercheur en océanologie à Sorbonne Université. Et le changement climatique semble encore une fois en cause.



Depuis plusieurs semaines, une mousse visqueuse surnommée “morve de mer” envahit les côtes de la mer de Marmara. Ce phénomène naturel, favorisé par le changement climatique, s’appelle le mucilage marin. Les mucilages sont produits par les organismes végétaux vivant en suspension dans l’eau soit sous l’effet d’un stress qui va provoquer l’excrétion de matière, soit après leur mort au cours de leur décomposition. Ces phénomènes produisent une substance visqueuse qui flotte à la surface de l’eau et peut s’accumuler dans certains endroits. Ce phénomène est en augmentation depuis une dizaine d’années sur les côtes du Pays Basque.

