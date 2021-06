Crack à Paris : Hidalgo demande à Castex de « nouveaux dispositifs » pour les consommateurs

8 Juin 2021 à 8h41 | La maire PS de Paris Anne Hidalgo demande « de nouveaux dispositifs de prise en charge adaptés aux problématiques de consommateurs de crack » dans un courrier adressé lundi au Premier ministre



Des structures doivent voir le jour « sur plusieurs lieux éloignés des zones résidentielles denses et des espaces de vie », réclame Mme Hidalgo, dans un courrier adressé lundi au Premier ministre, pour endiguer les tensions entre riverains et consommateurs dans le Nord-Est parisien, notamment place de la Bataille de Stalingrad.



« Seul un réseau métropolitain de lieux d’accueil et de répit, ouverts de jour comme de nuit, et associés à des solutions d’hébergement avec accompagnement social et médical, est à même de répondre durablement à la détresse des usagers et des riverains », estime l’élue socialiste.

