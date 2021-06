Un responsable iranien, membre fondateur du Hezbollah, meurt du Covid

7 Juin 2021 à 16h06 | Mohtashamipour avait perdu sa main droite dans un attentat à la bombe imputée à Israël en 1984



Ali Akbar Mohtashamipour, un religieux chiite qui, en tant qu’ambassadeur d’Iran en Syrie, a participé à la fondation du groupe terroriste libanais Hezbollah, est mort lundi du coronavirus à l’âge de 74 ans.



Proche de l’ancien guide suprême iranien, l’ayatollah Khomeini, Mohtashamipour a formé dans les années 1970 des alliances avec des groupes musulmans dans tout le Moyen-Orient.



Après la révolution islamique de 1982, il a contribué à la création des Gardiens de la révolution en Iran et, en tant qu’ambassadeur en Syrie, a introduit cette force dans la région pour aider à former le Hezbollah.



Nommé ministre de l’Intérieur dans un gouvernement tenant d’une ligne dure, il a rejoint la cause des réformateurs en Iran dans les dernières années de sa vie, espérant changer la théocratie de la République islamique de l’intérieur.



Il a soutenu les leaders de l’opposition Mir Hossein Mousavi et Mahdi Karroubi lors des manifestations du Mouvement vert qui ont suivi la réélection contestée du président Mahmoud Ahmadinejad en 2009.

