La Turquie réclame l’arrestation et l’extradition d’un journaliste réfugié en Allemagne

8 Juin 2021 à 16h06 | Un tribunal turc a réclamé ce mardi 8 juin à Interpol l’émission d’une « notice rouge » et l’arrestation du journaliste Can Dündar, réfugié en Allemagne. Déjà condamné dans son pays à une lourde peine de prison, Can Dündar est actuellement jugé pour « espionnage ». En 2015, il avait révélé un transfert d’armes secret de la Turquie vers la Syrie.



En décembre 2020, un tribunal d’Istanbul a condamné le journaliste Can Dündar à 27 ans et demi de prison pour « espionnage politique et militaire » et « assistance à une organisation terroriste »… Une condamnation dans le cadre d’un procès connu en Turquie comme celui des « camions du MIT », l’acronyme des services secrets.

