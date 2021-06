La lire turque à nouveau malmenée par l’interventionnisme monétaire d’Erdogan

Au plus bas, la lire turque connait un nouvel accès de volatilité, malmenée par l’interventionnisme du président M.Erdogan dans la politique monétaire du pays, lequel fait fuir les capitaux étrangers.



Dans la foulée d’un entretien avec le gouverneur de la Banque centrale, le chef de l’Etat a déclaré mardi dernier “qu’il était impératif d’abaisser les taux”, ceci en vue de soutenir la relance économique, au détriment de la maîtrise d’une inflation qui dépasse les 17%.



Une déclaration qui fit tomber la monnaie turque à un nouveau plus bas historique face au couple euro/dollar, les investisseurs s’inquiétant plus que jamais des interventions répétées de M.Erdogan en la matière.



En roue libre, le président turc a pour mémoire licencié plusieurs hauts dirigeants monétaires depuis le début d’année.

