Gantz toujours décidé à fermer la Radio de l’armée

9 Juin 2021 à 17h10 | Le ministre de la Défense déclare à la Knesset que “les soldats de Tsahal doivent être tenus aussi éloignés que possible de tout engagement politique”



Le ministre de la Défense Benny Gantz a réaffirmé mercredi sa conviction que la Radio de l’armée, Galeï Tsahal, ne devrait pas continuer sous son format actuel.



« Je pense que les soldats de Tsahal doivent être tenus aussi éloignés que possible de toute implication politique et que la station doit être apolitique, ce qui n’est plus le cas depuis longtemps », a déclaré M. Gantz en réponse à une question du député Shas Moshe Abutbul à la Knesset. « Je ne pense pas qu’il soit possible de faire fonctionner la Radio de l’armée dans sa forme actuelle, en grande partie à cause de l’angle politique. »



Au cours de la récente période électorale, a déclaré Gantz, le procureur général a statué que la question ne pouvait être abordée avant la formation d’un nouveau gouvernement.

