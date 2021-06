Crime organisé: 250 arrestations en Suède et Finlande dans le coup de filet mondial

8 Juin 2021 à 12h47 | Quelque 250 personnes ont été arrêtées en Suède et en Finlande dans le cadre du coup de filet mondial « Bouclier de Troie » contre le crime organisé révélé mardi, ce qui place les deux pays nordiques parmi les principaux concernés après l’Australie.



« Hier (lundi) tôt, la police suédoise a mené un de ses plus grands raids dans une opération menée par le renseignement contre le crime violent et les réseaux de trafic de drogue », a annoncé Linda Staaf, cheffe du renseignement de la police suédoise.



Au total, 150 personnes ont été arrêtées sur le territoire suédois, dont 70 lundi, a-t-elle expliqué lors de la conférence de presse organisée par Europol à La Haye (Pays-Bas), précisant que cinq citoyens suédois avaient également été interpellés en Espagne.



« Nombre d’entre eux ont des rôles importants, et une grande influence sur le marché de la drogue. Ceux qui organisent de la violence et des meurtres, par des fusillades ou des explosions, au beau milieu de la société suédoise », a déclaré la responsable policière.

