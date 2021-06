Trump voudrait faire interdire Twitter et Facebook

9 Juin 2021 à 12h30 | L’ancien président américain n’a décidément pas fini de faire parler de lui. Après son bannissement de Twitter et de Facebook l’année dernière, Donald Trump a largement critiqué les deux réseaux sociaux, sur lesquels il avait pourtant pris l’habitude de s’exprimer durant son mandat.



Entre Donald Trump et les réseaux sociaux, le drame n’est jamais loin. Alors qu’il avait fait de Twitter son principal mode de communication présidentielle durant son mandat, l’ancien chef d’État a finalement été banni de la plupart des plateformes en ligne suite à ses déclarations lors des dernières élections présidentielles américaines, qui avaient notamment conduit aux violentes émeutes du Capitole.



Désormais en guerre ouverte contre les réseaux sociaux, Donald Trump a publié aujourd’hui un communiqué, dans lequel il félicite le Nigeria d’avoir banni Twitter de son pays. Une décision prise par le gouvernement du pays d’Afrique de l’Ouest cette semaine, alors que la plateforme avait censuré un message du président Buhari qui menaçait ses opposants politiques. “Davantage de pays devraient interdire Twitter et Facebook qui ne permettent pas un discours libre et ouvert — toutes les voix devraient être entendues. Qui sont-ils pour dicter le bien et le mal s’ils sont eux-mêmes mauvais ? J’aurais peut-être dû le faire pendant que j’étais président”.

