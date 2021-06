Site iranien révélé par le Mossad : Des images satellites montrent de l’activité

9 Juin 2021 à 15h09 | Une installation qui aurait servi à produire un composant nucléaire clé a été dissimulée ces derniers mois, après l’inspection par l’AIEA d’autres sites suspects



Des images satellite capturées l’année dernière semblent montrer une activité dans une installation iranienne précédemment identifiée comme un site où Téhéran aurait fabriqué un composant clé de son programme nucléaire.



Les images, prises par Maxar Technologies et analysées par le groupe privé de renseignement israélien The Intel Lab et l’Institute for Science and International Security basé à Washington DC, montrent des camions et des travaux de terrassement à Sanjarian, une petite ville située à l’extérieur de Téhéran.



Les images, rapportées pour la première fois par Fox News, montrent 18 véhicules sur le site le 15 octobre 2020, ainsi que des excavations et d’autres véhicules en janvier.

