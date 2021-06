L’attaque sur l’aéroport de Bagdad menée avec un “drone-piégé”

10 Juin 2021 à 00h12 | L’attaque qui a visé mercredi soir l’aéroport de Bagdad où sont postés des soldats américains a été perpétrée avec un “drone-piégé”, a indiqué un responsable de la sécurité à l’Agence France Presse, une technique désormais de plus en plus utilisée par les pro-Iran en Irak.



Une heure plus tôt, cinq roquettes avaient visé une base aérienne plus au nord où opèrent des sous-traitants américains, selon une autre source de sécurité, un type d’attaque régulièrement attribué aux groupes armés pro-Iran par Washington.

