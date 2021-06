Israël devient le premier pays à interdire le commerce de toute fourrure animale pour la mode

9 Juin 2021 à 19h38 | L’interdiction entrera en vigueur dans six mois. En 1976, le pays avait déjà interdit l’élevage d’animaux pour leur fourrure.



Israël a interdit ce mercredi 9 juin par décret ministériel le commerce de fourrure animale pour la mode, devenant le premier pays à adopter une législation aussi stricte, a annoncé le ministère de l’Environnement.



« Le commerce de fourrure animale, import et export, sera interdit sauf pour les besoins de la recherche, de l’enseignement et de certaines traditions religieuses », affirme le ministère dans un communiqué, précisant que l’interdiction entrera en vigueur dans six mois.



L’utilisation de la fourrure, rituellement utilisée pour les « Schtreimel », ce chapeau de véritable fourrure que portent certains juifs ultraorthodoxes, reste donc autorisée.

