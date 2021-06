7 Juifs israéliens arrêtés pour l’agression d’un Arabe israélien le mois dernier

10 Juin 2021 à 12h20 | Selon le Shin Bet et la police, un soixantenaire de Taibe a été aspergé de gaz poivré et poignardé près d’une mosquée à Herzliya pendant les émeutes judéo-arabes du mois dernier



La police israélienne et le service de sécurité du Shin Bet ont révélé jeudi qu’ils avaient arrêté sept résidents d’Herzliya et de ses environs pour leur implication présumée dans l’attaque d’un Arabe israélien de la ville de Taibe le mois dernier.



L’attaque présumée a été perpétrée le 12 mai, au début des 11 jours de conflit entre Israël et le Hamas, au cours desquels des violences entre Israéliens juifs et arabes ont éclaté dans plusieurs villes du pays.

