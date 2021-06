5 Arabes israéliens arrêtés pour avoir attaqué des Juifs lors des émeutes

10 Juin 2021 à 14h55 | Trois suspects sont accusés d’avoir tiré sur un homme juif près de Zalafa ; 2 individus originaires de Kafr Qara sont accusés d’avoir pris part à des agressions “nationalistes”



Plusieurs Arabes israéliens ont été arrêtés pour avoir attaqué des Juifs lors des émeutes ethniques qui ont secoué le pays le mois dernier, selon le service de sécurité du Shin Bet et la police.



Trois suspects sont accusés d’avoir tiré sur un homme juif à proximité du village de Zalafa, dans le nord du pays. Deux autres sont accusés d’avoir agressé des Juifs dans la ville de Kafr Qara.



Selon une déclaration conjointe du Shin Bet et de la police, les trois suspects de la fusillade avaient planifié leur attaque survenue le 13 mai et se trouvaient dans une voiture sans plaque d’immatriculation au moment des faits. L’homme sur lequel ils ont tiré s’est « caché de la ligne de tir » et n’a pas été blessé lors de l’incident, selon la déclaration.

