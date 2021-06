Chine. Comment le président Xi Jinping étend son emprise sur son pays et sur le monde

10 Juin 2021 à 16h45 | Le président chinois Xi Jinping, qui s’apprête à célébrer le centenaire du parti communiste, marque son règne d’une poigne de fer, alliée à une omniprésence internationale inédite. Comment s’est-il imposé à la tête de la Chine comme sur la scène internationale ? Une spécialiste nous éclaire.



Lorsqu’il prend la tête du parti communiste chinois (PCC) en 2012, Xi Jinping ne fait pas peur à l’Occident. Son passé de « jeune instruit » victime de la Révolution culturelle, sa volonté d’être présent sur la scène internationale, nourrissent même l’espoir d’une plus grande ouverture de la Chine.



Mais c’est bien un « prince rouge », fils d’un des cadres révolutionnaires fondateurs du PCC, qui a pris les rênes de la deuxième économie mondiale et qui entend célébrer en grande pompe le centenaire du parti.



Dans la lignée de Karl Marx



“Il a une ambition qui semble sans limite, pour lui comme pour son pays, il promeut le culte de sa personnalité. Il se présente comme un grand rénovateur du marxisme, les cadres du parti doivent apprendre ses discours par cœur…”?, détaille Alice Ekman, spécialiste de la Chine à l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne à Paris (auteur de « Rouge vif, l’idéal communiste chinois », éditions de l’Observatoire, 2020). “La pensée et la théorie de Marx sont l’essence de l’esprit de toute l’humanité”?, déclare-t-il lui-même en 2018 en célébrant le bicentenaire de l’auteur du « Capital ». “Il utilise un vocabulaire religieux : avoir « foi », être « pur » idéologiquement, ne pas hésiter à dénoncer les camarades « impurs »…”?, souligne Alice Ekman.

