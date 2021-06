Le mouvement terroriste Hamas salue la couverture du conflit d’Al-Jazeera

10 Juin 2021 à 20h40 | Khalil al-Hayya a déclaré aux journalistes de l’agence de presse qatarie qu’ils ont “démontré leur appartenance à la cause du peuple palestinien opprimé”



Une délégation du groupe terroriste palestinien du Hamas s’est rendu dans les bureaux temporaires d’Al Jazeera à Gaza et a félicité l’agence de presse qatarie pour sa couverture du récent conflit entre Israël et les groupes terroristes dans l’enclave côtière.



Le chef-adjoint du Hamas à Gaza, Khalil al-Hayya, a déclaré aux journalistes d’Al Jazeera qu’ils ont « démontré leur appartenance à la cause du peuple palestinien opprimé », selon un communiqué du groupe islamiste.



« Ce qui distingue le journaliste palestinien [des autres], c’est qu’il a un message national », a dit Hayya.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com