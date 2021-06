Chine : le traitement des Ouïghours constitue “un crime contre l’humanité”, selon Amnesty

10 Juin 2021 à 22h29 | Dans un rapport très documenté de 160 pages, Amnesty international qualifie de “crime contre l’humanité” le traitement infligé aux Ouïghours et à d’autres minorités musulmanes en Chine. L’organisation de défense des droits humains réclame commission d’enquête des Nations unies.



Torture, emprisonnement de masse, persécutions, internement dans des camps de travail… Le traitement infligé par la Chine aux Ouïghours et d’autres minorités musulmanes constitue des crimes contre l’humanité, conclut un rapport d’Amnesty international publié jeudi 10 juin.



“Les autorités chinoises ont créé un paysage d’enfer dystopique à une échelle stupéfiante dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang”, a déclaré dans un communiqué Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty international.



“Ouïghours, Kazakhs et autres minorités musulmanes sont confrontés à des crimes contre l’humanité et à d’autres graves violations des droits humains qui menacent d’effacer leurs identités religieuse et culturelle”, a-t-elle ajouté.

