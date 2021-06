Le gifleur de Macron condamné?: “J’étais rempli de dégoût et d’inimitié”

10 Juin 2021 à 22h30 | Ce jeudi, Damien T. était jugé au tribunal de Valence pour avoir giflé Emmanuel Macron deux jours plus tôt. Il a été condamné à 18 mois de prison dont quatre ferme avec mandat de dépôt. Le jeune homme a semblé assumer son acte, sans dissiper la confusion de ses motivations.



« Je regrette la puissance du geste plus que le geste lui-même. » Devant le tribunal de Valence ce jeudi 10 juin, Damien T. assume son acte qui lui vaudra trois heures plus tard 18 mois de prison dont quatre ferme avec mandat de dépôt. L’homme de 28 ans était jugé en comparution immédiate pour « violences sans incapacité sur personne dépositaire de l’autorité publique »?: il avait giflé le président de la République Emmanuel Macron deux jours plus tôt.

