La Chine adopte une loi anti-sanctions qui affole les entreprises européennes installées sur place

11 Juin 2021 à 12h32 | Les entreprises européennes en Chine sont « sous le choc » au lendemain de l’adoption d’une loi contre les sanctions étrangères, qui risque de placer les multinationales en position délicate, a déclaré vendredi la Chambre de commerce de l’UE.



Face aux pressions occidentales, la Chine s’est dotée jeudi 10 juin d’un arsenal juridique, au libellé vague, qui légalise des représailles en cas de sanctions étrangères contre des individus ou des entités chinoises.



Le texte légalise « la mise sous scellés, la saisie et le gel des biens » de personnes ou d’entreprises qui appliqueraient des sanctions contre la Chine.



Cette loi « risque de placer les entreprises européennes en Chine dans une position de plus en plus précaire », a déploré auprès de l’AFP Joerg Wuttke, président de la Chambre de commerce de l’UE en Chine.

