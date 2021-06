Mélenchon enfariné avant une manifestation à Paris

12 Juin 2021 à 16h11 | Jean-Luc Mélenchon a été la cible samedi d’un jet de farine avant le départ d’une manifestation à l’appel de partis et d’organisations de gauche à Paris. Le chef de file de La France insoumise a appelé à ce que cesse le climat de tension politique dans le pays, quatre jours après la gifle reçue par Emmanuel Macron.



Le député des Bouches-du-Rhône se trouvait parmi les quelques centaines de personnes rassemblées place de Clichy pour une manifestation «pour les libertés et contre les idées d’extrême droite» lorsqu’un individu lui a lancé le contenu d’un paquet de farine sur la tête et le haut du corps.



«Je n’ai pris que de la farine, je suis vivant tout va bien», a réagi Jean-Luc Mélenchon devant les journalistes.

