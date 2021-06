Le prince Hamza aurait participé aux efforts des États-Unis et de l’Arabie saoudite pour faire pression sur la Jordanie

12 Juin 2021 à 14h44 | Le prince Hamza aurait été impliqué dans les efforts de Washington et de Riyad pour faire pression sur le roi de Jordanie Abdallah II afin de promouvoir le plan de paix au Moyen-Orient préconisé par l’administration Trump, a rapporté samedi le Washington Post.



Selon cette source, les efforts déployés ont remis en cause le pouvoir du roi ces dernières années, tandis que le prince Hamza, demi-frère du monarque et fils de la reine Noor, ainsi que deux autres hauts fonctionnaires proches de la famille royale hachémite, ont tenté pour vaincre Abdallah II déstabiliser, contre l’accord du siècle.