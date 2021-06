Blinken appelle la Chine à la « transparence » sur l’origine du Covid-19

12 Juin 2021 | Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a appelé hier la Chine à la « coopération » et à la « transparence » au sujet de l’origine du Covid-19, alors que Washington tente d’établir si le coronavirus a pu provenir d’un accident de laboratoire chinois. Dans une conversation téléphonique avec son homologue Yang Jiechi, il a notamment souligné « la nécessité » d’un approfondissement de l’enquête d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Chine sur l’origine du virus, après les critiques qui ont visé la première mission, d’après un communiqué du département d’État américain. Le président des États-Unis Joe Biden a appelé fin mai le renseignement américain, jusqu’ici incapable de trancher entre la thèse d’une origine animale et celle d’une fuite au laboratoire chinois de Wuhan, à « redoubler d’efforts » pour expliquer l’origine du Covid-19, et à fournir un rapport sous 90 jours.

