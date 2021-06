Commandant des peshmergas : « Je ne tirerai pas une seule balle contre le PKK »

12 Juin 2021 | Mahmud Sengawi, commandant des forces peshmergas au Sud-Kurdistan (Irak) a déclaré que la lutte contre le PKK représentait un grand danger pour les intérêts du peuple kurde.



Mahmud Sengawi, membre du conseil d’administration de l’Union patriotique du Kurdistan (UPK) et commandant des forces peshmergas dans la région de Germiyan au Sud-Kurdistan a pris la parole à l’occasion de la commémoration du peshmerga Derin Heme Sengeri. Dans son message, Sengawî a évoqué la raison de la guerre des kurdes contre les kurdes.



Le commandant Sengawî a déclaré : « Nous ne devons pas faire la guerre et tuer les enfants du peuple kurde afin que la Turquie et l’Irak nous félicitent. Nous devons tous descendre dans les rues, dénoncer et empêcher une guerre fratricide, interdire la guerre contre le PKK. »



Mahmud Sengawi a également exprimé son opposition à la guerre inter-kurde et a ajouté : « J’ai dit aux coprésidents de l’UPK à propos de la guerre contre le PKK que si le monde entier s’effondrait, je ne tirerais pas une seule balle contre le PKK »

