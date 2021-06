D’après le site de l’organisation terroriste Hezbollah, Les Etats-unis ont récemment commencé à construire leur deuxième plus grande ambassade au Moyen-Orient.

12 Juin 2021 | Les États-Unis ont récemment commencé à construire leur deuxième plus grande ambassade dans la région. La première grande ambassade américaine dans le monde et dans la région est située en Irak, et les Américains envisagent maintenant de construire leur deuxième grande représentation à Beyrouth, la capitale libanaise.

Selon les dernières informations, le département d’État américain va consacrer 1,2 milliard de dollars pour la construction de sa deuxième plus grande ambassade dans la région. Deux fois plus que le budget consacré à la construction de l’ambassade américaine à Bagdad. La construction de l’ambassade a commencé en 2017 et s’achèvera en 2025, comme prévu par les Américains.

L’ambassade couvre une superficie de 174 000 mètres carrés, elle est située à une altitude de 200 mètres et surplombe la région de Beyrouth et se trouve à environ 6 km de la ville.

L’ambassade se trouve à environ 290 km de l’aéroport international de Larnaca à Chypre, qui est utilisé par le département américain de la Défense.