Un Libano-américain accusé de collaboration avec Israël brièvement arrêté puis relâché à Beyrouth

12 Juin 2021 à 19h56 | L’arrestation de cet homme avait été rapportée en début de journée, samedi, par le journaliste Salem Zahrane, proche du Hezbollah. M. Zahrane avait indiqué que Jaafar Ghadbouni avait été mis aux arrêts par la Sûreté générale dès son entrée au Liban, à l’Aéroport international de Beyrouth (AIB), sans en préciser la date, et que son dossier avait été transféré à la police militaire. Il avait en outre dénoncé des “pressions de haut niveau” exercées sur la justice pour qu’il soit libéré.



Quelques heures plus tard, sa libération a été confirmée, et vivement dénoncée, par une organisation d’anciens prisonniers de la prison de Khiam, établie au Sud-Liban en 1984 et où des centaines de Libanais et de Palestiniens avaient été emprisonnés jusqu’à la libération en 2000. Ils ont souligné que M. Ghadbouni faisait partie de l’Armée du Sud-Liban (ALS, milice supplétive de Tsahal pendant l’occupation) et avait contribué à “l’arrestation et la détention de nombreux civils”. “Il est arrivé au Liban, en provenance de Dubaï le 8 juin avec un passeport américain”, a souligné l’organisation, qui rapporte encore qu’il avait fui au Canada puis aux États-Unis après la libération du Sud. Condamnant la libération de Jaafar Ghadbouni “suite à des pressions”, l’organisation a appelé les forces de sécurité et la justice militaire à “agir immédiatement” pour revenir sur cette décision.

