Le calvaire d’une journaliste philippine en dit long sur l’état démocratique du pays asiatique

13 Juin 2021 à 17h10 | L’expérimentée Maria Ressa est une cible dans le pays d’Asie du Sud-Est. Elle est visée par dix mandats d’arrêt et est victime de torrents de haine misogyne et de menaces de viol ou de mort.



Depuis son élection à la tête des Philippines, le mandat du président Rodrigo Duterte est sanglant, notamment avec sa guerre contre la drogue, causant des milliers d’exécutions extrajudiciaires de vendeurs et de consommateurs. Mais le climat est également irrespirable pour la presse, comme le raconte la journaliste Maria Ressa dans une interview à The Independent. La directrice générale du site d’information et d’investigation philippin Rappler a déclaré au magazine anglais que la rhétorique populiste de Duterte était «aussi attrayante que celle d’Hitler» par la haine qu’elle véhicule.



La journaliste en est l’exemple vivant, elle qui a passé près de 20 ans à travailler comme journaliste d’investigation en Asie du Sud-Est pour CNN. Alors que son équipe au sein de Rappler a découvert un réseau de 26 comptes Facebook diffusant de fausses informations qui ont atteint trois millions d’utilisateurs avant les élections remportées par Duterte en 2016, Maria Ressa risque jusqu’à 100 ans de prison pour des accusations d’atteinte à la liberté de la presse.

Lire l’article complet sur https://www.slate.fr