“Vous ne me ferez jamais taire, nous reviendrons plus vite que vous ne le pensez” (Benyamin Nétanyahou)

13 Juin 2021 à 17h57 | “Nous avons fait d’Israël une puissance mondiale”



Benyamin Nétanyahou Benyamin Nétanyahou s’est exprimé dimanche après-midi devant le Parlement à Jérusalem, quelques minutes avant le vote de confiance du nouveau gouvernement, dressant le bilan de ses 12 années au pouvoir.



“Je suis devant vous au nom des millions de citoyens qui ont choisi de ne pas baisser la tête. Plus de deux millions de personnes ont voté pour le Likoud et un million ont voté pour des partis de droite. Grâce à eux je compte continuer à remplir la mission de ma vie: garantir l’existence, la sécurité et la prospérité d’Israël,” a déclaré le Premier ministre.

