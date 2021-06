Les Chinois de l’étranger au cœur d’un réseau d’influence étendu en Asie

13 Juin 2021 à 11h04 | Pendant quelques décennies, la Chine a incité les personnes d’origine chinoise à adhérer à la citoyenneté de leur pays d’adoption. Avec Xi Jinping, l’origine ethnique et la loyauté nationale se brouillent à nouveau, pour mieux s’inscrire dans le “rêve chinois”.



Les dizaines de millions de compatriotes qui résident à l’étranger sont tous membres de la grande famille chinoise. […] Ils n’oublient pas leur patrie, leurs ancêtres, ni le sang de la nation chinoise qui coule dans leurs veines.”



(Extrait d’un discours prononcé par Xi Jinping le 6 juin 2014, lors de la septième assemblée générale de la Fédération mondiale des associations de Chinois de l’étranger et de citoyens étrangers d’origine chinoise.)



L’enchevêtrement de la Chine avec l’Asie du Sud-Est ne date pas d’hier. La plupart des anciens liens [dès le XIIIe siècle] reposaient au départ sur un système de tribut apporté à la Cour impériale. Mais plusieurs dynasties, deux guerres de l’opium, une révolution communiste et une ouverture au marché capitaliste plus tard, les relations ont considérablement évolué.



À la faveur des bouleversements provoqués par les changements de régime au cours des derniers siècles, les migrants chinois se sont disséminés dans toute la région pour échapper à la pauvreté ou tenter leur chance ailleurs. Ils sont ainsi devenus les 50 millions de Chinois de l’étranger, les huaren, des personnes qui sont d’origine ethnique chinoise mais qui n’ont pas la citoyenneté chinoise. Ils se trouvent particulièrement en Asie du Sud-Est, où ils détiennent plus des trois quarts de l’ensemble des richesses possédées par les milliardaires d’Asie du Sud-Est (369 milliards de dollars), leurs vies sont aussi devenues étroitement liées à l’État chinois, et leur puissance économique en a fait une cible de choix pour le pouvoir d’influence feutrée (soft power) du Parti communiste chinois (PCC).

