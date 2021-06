LIBAN – Altercation entre Gebran Bassil (Le gendre du president) et une femme dans un restaurant à Batroun

13 Juin 2021 à 19h55 | Les gardes du corps du chef du Courant patriotique libre auraient physiquement agressé la dame et détruit son téléphone portable, selon plusieurs témoignages.



Une altercation a eu lieu dimanche en cours de journée dans un restaurant en bord de mer à Batroun entre le député et chef du Courant patriotique libre Gebran Bassil et une femme qui l’aurait insulté en le filmant. Les gardes du corps du leader chrétien s’en seraient ensuite pris à la dame en la brutalisant, selon des images qui circulent sur les réseaux sociaux et le témoignage de cette dernière à la chaîne MTV.



Selon des images de mauvaise qualité, on entend des gens crier et plusieurs gardes du corps de M. Bassil courir vers la femme. “Gebran Bassil est venu, et puis on a cassé le téléphone portable de la femme et on l’a battue. Honte à toi Gebran Bassil !”, lance une autre femme qui filmait la scène.



Gebran Bassil, gendre du président de la République Michel Aoun, est l’une des personnalités politiques les plus conspuées au Liban. Il est régulièrement fustigé par la contestation populaire, ainsi qu’une frange de la classe politique, qui l’accusent de corruption.

