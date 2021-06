Ahmadinejad affirme qu’Israël a infiltré les services secrets iraniens

12 Juin 2021 à 17h01 | L’ancien président Mahmoud Ahmadinejad a déclaré que le plus haut responsable du renseignement iranien chargé de contrer les espions israéliens en Iran était lui-même un agent d’Israël. Il n’a nommé personne ni précisé la période en question.



Ahmadinejad a attribué le succès des opérations de renseignement d’Israël en Iran au niveau élevé d’influence et d’infiltration de Tel Aviv dans les agences de renseignement et de sécurité iraniennes.



Les commentaires de l’ancien président ont été publiés après que l’ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, a révélé les détails des opérations israéliennes en Iran dans une interview jeudi. Il a implicitement reconnu que des espions israéliens étaient impliqués dans deux explosions dans l’installation d’enrichissement d’uranium iranienne à Nantanz, et qu’Israël surveillait de près les mouvements du scientifique nucléaire Mohsen Fakhrizadeh depuis longtemps avant de le tuer en novembre 2020.



Se référant au vol de milliers de documents nucléaires secrets iraniens en février 2018 dans un entrepôt près de Téhéran, Cohen a déclaré que plus de 20 agents du Mossad étaient impliqués dans l’opération. Il a déclaré que les agents n’étaient pas des Israéliens, ajoutant qu’ils étaient tous vivants et que certains d’entre eux avaient déjà quitté l’Iran.

Lire l’article complet sur https://iranintl.com