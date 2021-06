Bourges : 60 jours d’ITT pour un homme roué de coups pour son téléphone, quatre suspects arrêtés

14 Juin 2021 à 17h05 | INFO ACTU17. Un homme a été victime d’une agression ultra-violente à Bourges (Cher) dans la nuit de dimanche à lundi. Il souffre notamment d’une double fracture à une jambe. Un majeur et trois mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue.



Passé à tabac pour son téléphone portable. Un homme a été victime d’une violente agression vers 1 heure du matin dans la rue du Placis à Bourges. Les pompiers sont arrivés les premiers sur place et ont pris en charge la victime âgée de 22 ans qui était sérieusement blessée à une jambe.

