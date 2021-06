Noisiel : Un ado de 14 ans dans un état grave après une violente agression

14 Juin 2021 à 21h34 | Un adolescent de 14 ans a été très violemment agressé à Noisiel (Seine-et-Marne) ce dimanche soir. Il a été transporté à l’hôpital dans un état grave.



Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 19h20. Un jeune garçon de 14 ans était inconscient, le visage ensanglanté, dans un hall d’immeuble du cours des Roches à Noisiel, non loin de la gare RER.



Il a été vite pris en charge par les secours et aurait simplement pu déclarer qu’il avait été agressé par plusieurs individus. La victime a été conduite à l’hôpital Necker à Paris (XVe) alors qu’elle était dans un état grave. Elle souffre d’une importante blessure à la tête et son pronostic vital était semble-t-il engagé au moment de son évacuation.

